地元で生産された食材の魅力を再発見しようと、宇都宮市にある調理師の専門学校で栃木の食材を使ったレシピコンテストが開かれました。 宇都宮市の国際テクニカル調理製菓専門学校で開かれたコンテストには、この学校で学ぶ１年生と２年生およそ５０人が参加しました。 地元の食材の魅力を再発見することや、今後飲食業界を担う学生の成長を後押ししようと、学校とともに農産物の直売所のあぜみちと、食品メーカーの