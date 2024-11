「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 今年12月に初の日本ツアー「2024 LEE YOUNGJI WORLD TOUR ALL OR NOTHING JAPAN TOUR」を控え、日本での注目度も増している韓国屈指の人気ラッパー、イ・ヨンジ。ラップを始めて僅か6ヶ月で挑んだ高校生ラップバトル番組「高等ラッパー3」、韓国ラッパーの頂点を決める2022年のサバイバル番組「SHOW ME THE MONEY 11」で次々に優勝し、瞬く間に頭角を現した天才ラッパーとして知ら