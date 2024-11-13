ガンプラ等を手掛ける株式会社BANDAI SPIRITSは11月13日、2025年4月以降に再販売する一部プラモデル商品等の希望小売価格を改定することを発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】アイテムごとの値上げ額や対象商品は、「バンダイホビーサイト」で一覧が公開されており、例えば「HGUC 1/144 ゼータガンダム」は1980円（税込）から2200円（税込）に、「RG 1/144 フリーダムガンダム」は2750円（税込）か