「校正」とはどのような職業なのか。作家・〓橋秀実さんが校正者の精緻な仕事に迫るノンフィクション『ことばの番人』（集英社インターナショナル）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／kuri2000※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuri2000■筆者が味わった「校正の境地」とは校正の境地を味わうべく、私は日本エディタースクールの「セミナー校正1日教室【通信版】」に申し込んでみた。早速送られてきた教材を熟