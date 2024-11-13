13日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝155円台を付けた。7月30日以来、約3カ月半ぶりの円安ドル高水準となる。トランプ次期米大統領の経済政策が意識され、米長期金利が高止まりした。日米金利差の拡大を材料にドル買い円売りが優勢となった。午後5時現在は前日比1円29銭円安ドル高の1ドル＝155円10〜12銭。ユーロは93銭円安ユーロ高の1ユーロ＝164円44〜48銭。トランプ氏は減税や関税の引き上げを打