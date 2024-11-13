韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「뿌듯하다（プドゥタダ）」の意味は？「뿌듯하다（プドゥタダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、大きなことを成し遂げたときに使う表現です。いったい、「뿌듯하다（プドゥタダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスク