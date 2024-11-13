国が1966年に発表した旧川辺川ダムの計画について、熊本県が国に対し、廃止に同意する意見を伝える方針を固めました。 【写真を見る】1966年の旧川辺川ダム計画 廃止へ熊本県から国へ「廃止に同意」と回答方針 旧川辺川ダム計画は、1960年代に相次いだ洪水を受け、国が計画していました。 この計画では治水や利水なども目的でしたが、全国的な「脱ダム」の流れもあり2008年、当時の蒲島知事が白紙撤回しました。しかし、特定