日本語には「ちょっと」「的に」「とか」など、断定を避けてぼやかす表現が数多くある。なぜ日本人はこうした曖昧な言葉を使いたがるのか。お笑い芸人・ふかわりょうさんと言語学者・川添愛さんの共著『日本語界隈』（ポプラ社）より、2人の対談を紹介する――。写真＝iStock.com／Pikusisi-Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pikusisi-Studio■肯定か否定かわからない「大丈夫」【ふかわ】曖昧好きの代表例として、