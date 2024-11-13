楽天グループが2024年度第3四半期決算説明会を開催！楽天モバイルが営業利益四半期黒字化を達成楽天グループは13日、オンラインにて「2024年度第3四半期決算説明会」を開催し、2024年度第3四半期（Q3）における連結業績では売上収益が「インターネットサービス」および「フィンテック」、「モバイル」といった全セグメントにおいて前年同期比で増収となって四半期ベースで過去最高の5,667億円（前年同期比9.3％増）を計上したほか