『マイティ・ソー バトルロイヤル』『ソー ラブ＆サンダー』や『ジョジョ・ラビット』などのタイカ・ワイティティによる短編オリジナル作品『ザ・ボーイ・アンド・ザ・オクトパス』が、ディズニーの公式YouTubeチャンネルで公開された。4分間の作品で、誰でも無料で視聴することができる。 ©Disney 海辺でのバカンス中に、少年の頭に不思議なタコがくっついてしまう。タコを頭に乗せたまま家