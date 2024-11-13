量産モデルに近いデザインを確認BMWの次期「3シリーズ」と思われるプロトタイプが欧州で初めて目撃された。テスラ・モデル3や次期メルセデス・ベンツCLAに対抗する革新的なEVで、2026年に発売される見込みだ。【画像】シルエットはほぼそのまま継承か！【BMWビジョン・ノイエクラッセ・コンセプトを写真で見る】全11枚次期3シリーズは、新開発のモジュラー・プラットフォーム「ノイエクラッセ」を採用し、休眠状態にあった「i3」