今シーズン、J1復帰、J2優勝を果たした清水エスパルスの山室社長や秋葉監督、キャプテンの北川選手が、13日、Daiichi-TVを訪問し、来シーズンへの決意を語りました。今シーズン、2年連続でJ2を戦うことになったエスパルス。10月27日の栃木戦に勝利しJ1復帰を決めると、11月3日のいわき戦でも白星をあげ、J2優勝を果たしたエスパルス。最高の結果を出した今シーズンを振り返り、秋葉監督は…。（清水エスパ