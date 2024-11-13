陸上自衛隊与那国駐屯地で10月に起きたオスプレイ損傷事故の原因は、パイロットがエンジン出力を上げる機能を作動し忘れた操作ミスと断定したことが13日、関係者への取材で分かった。飛行再開に向けて関係自治体と調整する。