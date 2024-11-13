「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表−オーストラリア代表」（１３日、バンテリンドーム）初戦を迎える侍ジャパンは４番に阪神・森下（阪神）を起用した。ＤｅＮＡ・牧は６番・一塁での起用。７番・ＤＨに清宮（日本ハム）が入った。先発は井上（巨人）。試合開始は１９時の予定。スタメンは以下の通り。【日本代表】１番・左翼桑原２番・二塁小園３番・中堅辰己