ポルトガル代表として200キャップを超えたFWクリスティアーノ・ロナウド。プラチナ・キナス賞を受賞した中、代表への想いを熱弁した。2025年2月には40歳を迎えるC・ロナウド。スポルティングCP、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリー、ユベントスでプレーし、現在はサウジアラビアのアル・ナスルでプレーしている。キャリア通算1000ゴールも迫るなど、サッカー界で輝かしい功績を残してきたC・ロナウドは、ポルトガル代