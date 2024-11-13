歌手の工藤静香（54）が13日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えた夫で俳優の木村拓哉（52）を祝福した。木村拓哉、エイジングケア商品のブランドキャラクター就任！使用した感想は…ストーリーズに花の写真とともに「HAPPY BIRTHDAY TO YOU」と、ハートの絵文字付きで投稿した。また、長女でモデルのCocomi（23）、次女でモデルのKoki,（21）もそれぞれのインスタグラムで祝福。Cocomiは、釣りをする木村の写真や自