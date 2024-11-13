「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」に出場する侍ジャパンは13日、バンテリンドームでオーストラリアとの1次ラウンドB組初戦に臨む。発表されたスタメンは下記の通り。1番・左翼桑原（DeNA）2番・二塁小園（広島）3番・中堅辰己（楽天）4番・右翼森下（阪神）5番・三塁栗原（ソフトバンク）6番・一塁牧（DeNA）7番・DH清宮（日本ハム）8番・遊撃紅林（オリックス）9番・捕手坂倉