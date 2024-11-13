１３日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）比１円２９銭円安・ドル高の１ドル＝１５５円１０〜１２銭で大方の取引を終えた。日米金利差の開きを意識した円売り・ドル買いが進んでおり、約３か月半ぶりの円安水準となった。市場では、米国のトランプ次期大統領が積極的な財政政策を進めることで、インフレ（物価上昇）が再燃するとの見方が根強い。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ方針にも影響が出かねず、