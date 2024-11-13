大相撲九州場所４日目（１３日・福岡国際センター）――大関大の里に土。阿炎のすくい投げに不覚を取り、初日からの連勝は３で止まった。阿炎は２場所連続で大の里を撃破。大関琴桜は若隆景を寄り切り、連敗を免れて３勝目。大関豊昇龍は宇良を上手投げで下し、三役以上でただ一人無傷の４連勝。関脇大栄翔は王鵬を押し出して星を五分に戻した。関脇霧島は小結若元春に押し出されて４連敗。若元春は３勝１敗。小結正代