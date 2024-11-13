法廷の秩序を守る「法廷警察権」を根拠に、性的少数者を象徴する虹色の靴下などを着けた状態での入廷を認めなかった裁判所の対応は違法だとして、大学教授ら3人が13日、国に1人あたり110万円の賠償を求めて東京地裁に提訴した。「レインボーカラーの靴下隠して」福岡地裁、同性婚訴訟で傍聴人に原告は、明治大学の鈴木賢教授と、元死刑囚で再審で無罪が確定した袴田巌さんの支援団体「袴田サポーターズ・クラブ」の清水一人