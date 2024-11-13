衆院選で初当選した自民党議員2人が本会議場で写真撮影したとして、13日の衆院議院運営委員会の理事会で、自民の理事が陳謝した。自民幹部が2人を口頭で注意したという。衆院規則では、写真撮影についての明確な規定はないが、議院の品位を重んじることや、議事に関係のないものの閲読禁止を定めている。自民関係者などによると、口頭注意を受けたのは向山淳氏=北海道8区=と福田かおる氏=東京18区=。11日の衆院本会議場で、