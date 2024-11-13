アイドルグループ「＃ババババンビ」の岸みゆ（２３）が１３日、都内で行われた「岸みゆ１ｓｔ写真集『ｔｉｎｔｏ』発売記念記者会見」に出席した。１４５センチと小柄ながらも抜群のスタイルでグラビアでも人気を博している岸が念願の１ｓｔ写真集を発売した。沖縄本島と宮古島を舞台に、アイドルらしいキュートなショットから挑戦的なセクシーなカットまでを収めたメモリアルな一冊となった。写真集の発売は芸能活動を始め