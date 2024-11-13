■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 155.11／155.12 1.0602／1.0604 164.47／164.48 ＮＹ午後５時 154.60／154.64 1.0623／1.0624 164.23／164.28 午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク午後５時と比べてドル高／円