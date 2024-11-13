中国海南省、離島免税消費が活況5日、買い物客らでにぎわう三亜国際免税城。（三亜＝新華社記者/張麗螭）【新華社三亜11月13日】中国海南省三亜市では冬の訪れとともに観光市場が活気を増し、三亜国際免税城は買い物客らでにぎわっている。中国海南省、離島免税消費が活況5日、三亜国際免税城で商品を選ぶ客。（三亜＝新華社記者/張麗螭）中国海南省、離島免税消費が活況5日、三亜国際免税城で商品を選ぶ客。（三亜