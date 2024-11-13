中国・武夷山市でハクレン・コクレンの放流イベント12日、崇陽渓東渓で稚魚を放流する農業農村局の職員。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）【新華社武夷山11月13日】中国福建省武夷山市農業農村局は12日、崇陽渓支流の東渓でハクレンとコクレンの稚魚計85万匹を放流した。今回のイベントは、水域環境の改善、生物多様性の保全、安全な都市用水の確保、水産資源回復と漁業従事者の収入増を目的に実施された。中国・武夷山市でハクレ