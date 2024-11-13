◆大相撲九州場所４日目（１３日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は結びの一番で、東前頭２枚目・若隆景（荒汐）を寄り切り、３勝目とした。大関・豊昇龍（立浪）は、西前頭２枚目・宇良（木瀬）を上手投げ、初日から４連勝を飾った。１８年ぶりの新大関優勝を目指す大の里（二所ノ関）は、東前頭３枚目・阿炎（錣山）に逆転のすくい投げを許して、初黒星を喫した。関脇・大栄翔（追手風）は、東前頭筆頭・王鵬