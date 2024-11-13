学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１４日、島根・出雲市）で６位（関東勢５位）、第２戦の全日本大学駅伝（１１月３日）で５位だった早大の花田勝彦監督（５３）が１３日、初の著書「学んで伝える」（徳間書店）を出版した。花田監督は１９９０年に滋賀県有数の進学校の彦根東から早大に入学。同期の櫛部静二・現城西大監督、武井隆次さんともに「早大三羽がらす」として活躍した。箱根駅伝では１年３区６位、２年３区３位