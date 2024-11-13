12日（火）に発生した台風25号が発達を続けている。いつごろ進路を北寄りに変え、沖縄で影響が出始めるか？台風進路図に描かれた「重なる円」が意味するものとは？日本の南海上にトリプル台風13日（水）午後3時現在、日本の南の海上には、台風23号・24号・25号と3つの台風が存在している。気象衛星ひまわりでは、南の海上に3つの渦を巻いてまとまった雲がある。その中で、日本への影響が懸念されるのが、フィリピンの東にある台