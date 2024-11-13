出川哲朗×長嶋一茂×ホラン千秋――ちょっと不思議な組み合わせのMCトリオによる番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。11月12日（火）、同番組の2時間スペシャルが放送された。「フシギツアー」の浅草・上野編と題したこの日の放送では、じつは昔から仲良しだという平愛梨＆ウエンツ瑛士が登場！浅草ロケを敢行し、“言われてみればフシギなこと”をクイズ形式でMC3人に出題していく。そのなかで、「徳川家康も信仰した待乳山聖