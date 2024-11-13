15年前、2009年に、当時20代の女性に暴行を加え、淫らな行為をしたとして、秋田市に住む47歳の男が逮捕されました。去年7月の法改正がなければ時効となっていたこの事件、逮捕の決め手は、DNA型が一致したことでした。いまの法律では、不同意性交致傷にあたる、強姦致傷の疑いで逮捕されたのは、秋田市飯島川端の会社員・栗山大樹容疑者47歳です。警察の調べによりますと、栗山容疑者は、15年前の2009年3月、県中央部の路上で、当