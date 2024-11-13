水質汚染が問題となっている児島湖への関心を深めるきっかけになればと岡山市南区の中学校で児島湖産のテナガエビを使った給食が振舞われました。 【写真を見る】児島湖産「テナガエビ」のから揚げが中学校の給食に登場湖の水質改善に関心を持つきっかけに【岡山】 （平松咲季記者）「待ちに待った給食の時間。きょうのメインは、こちら。テナガエビのから揚げです！」 給食に登場したのは、児島湖産のテナガエビです。中学1