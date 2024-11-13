日銀が１３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円１０～１２銭と前日に比べ１円２９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６４円４４～４８銭と同９３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０６０２～０３ドルと同０．００２８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS