ログリー [東証Ｇ] が11月13日大引け後(17:50)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は9200万円の赤字(前年同期は2100万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、通期の同損益を従来予想の3900万円の赤字→1億5700万円の赤字(前期は200万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損