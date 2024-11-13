フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（⽶カリフォルニア州）は、サンリオ（東京都品川区）のキャラクター「ハローキティ」の50周年を記念し、「Fender x Hello Kitty 50th Anniversary Collection」を2024 年11⽉12⽇に発表した。コレクションのひとつが、フェンダーのギターブランド「Squier」から出る限定モデルのコラボレーションギター「Made in Japan Fender Limited Edition He