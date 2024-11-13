プロ野球のフリーエージェント（FA）有資格者が権利行使できる手続き期間が13日、最終日を迎えた。申請した選手は在籍球団に意思を通知すれば、14日にコミッショナーからFA宣言選手として公示され、15日から他球団とも契約交渉が可能となる。この日までに広島の九里亜蓮投手（33）、阪神の原口文仁捕手（32、大山悠輔内野手（29）、中日の福谷浩司投手（33）、木下拓哉捕手（32）、ソフトバンクの甲斐拓也捕手（32）、石川柊