木村隆二被告2023年4月、岸田文雄前首相の演説会場に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂や爆発物取締罰則違反などの罪に問われた無職木村隆二被告（25）について、和歌山地裁は13日、裁判員裁判初公判を25年2月4日に開くと明らかにした。初公判を含む計4回の審理を経て、2月19日に判決が言い渡される予定。起訴状などによると、23年4月15日、和歌山市の雑賀崎漁港で、衆院和歌山1区補欠選挙の応援に訪れていた岸田氏らを殺