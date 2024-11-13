12日、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡が、『スマイルキッズプロジェクト』を実施することを発表した。クラブ公式サイトで伝えている。 このプロジェクトは、福岡内外の企業からの協賛を募り、その協賛費用で全国の小中高校生をカノアのホームゲームに無料招待するもの。対象となるのは田川市総合体育館にて行われる、12月7日（土）、8日（日）のフォレストリーヴス熊