観光地の北海道函館市を走り抜ける函館市電の除雪車「ササラ電車」が13日、試運転された。ササラとは竹ひごを束ねたブラシのことで、これを電動で回転させてレール上を除雪する。明治生まれのササラ電車は今も現役だ。ササラを点検する整備員=2024年11月13日、北海道函館市函館市電のササラ電車は2両あり、ともに明治30年代に製造され、元は東京で客車として使われていた。1934（昭和9）年の函館大火で大量の車両が焼失したた