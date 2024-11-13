東京・渋谷のスクランブル交差点付近で開かれてきた年越しのカウントダウンイベントについて、東京都渋谷区や周辺商店街などでつくる実行委員会は、今年から来年年明けにかけての実施を見送ることを決めた。中止は5年連続。区によると、訪日外国人渋谷を訪れる人が増えており、安全確保のため、実施しないことにしたという。【写真】ハロウィーン当日、混雑する渋谷のハチ公前広場=2024年10月31日午後9時25分、東京都渋谷区、