タレント小原ブラス（32）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。国民民主党の玉木雄一郎代表（55）が11日、「FLASH」のウェブ記事で報じられた「元グラビアアイドルとの不倫デート」の内容を「おおむね」認め、謝罪した件に言及した。「仕事はすごいよくできるんやけど、女関係になったらアカンみたいな人も世の中いたりするし」と切り出した上で不倫相手の処遇について触れた。現在、「高松市観光大使」