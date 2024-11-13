歌手の中島美嘉が12日、自身のInstagramを更新し、新しいヘアスタイルを披露した。投稿には「New hair 最高の気分 #Twiggy の皆様 いつもありがとう〜」とコメントが添えられ、スタイリング中の様子を伝えている。これまではおでこを出した黒髪のロングヘアが印象的だった中島。新しいヘアスタイルに対して、ユーザーからは「毛先のカラー、美嘉ちゃんにバッチリ似合ってて可愛いです」「重めの前髪から美しい瞳が見え隠れす