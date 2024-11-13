日本維新の会から党員資格停止処分を受けた後、衆院選に出馬せずに政界から引退を表明した足立康史氏が11日、自身のX（旧ツイッター）で、国民民主党・玉木雄一郎代表の不倫騒動に伴う問題点について言及した。 【写真】選挙戦最終日は超人気！玉木代表に黒山の人だかりだったが… 足立氏は2019年に玉木氏のYouTube「玉木ちゃんねる」に出演した際に、妻が玉木氏と同級生であることを明かしていた。足立氏の妻は経済産