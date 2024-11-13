米フェデックス中国青島‐米国間の貨物便を増便11日、青島膠東（こうとう）国際空港に駐機したフェデックスの貨物機を背景に記念撮影する関係者。（青島＝新華社記者/李紫恒）【新華社青島11月13日】米物流大手フェデックスは11日、中国青島市と米国間を運航する国際貨物便の増便と中国5カ所目となるオペレーション施設、青島国際ゲートウェイの開設を発表した。中国での物流ネットワークをさらに強化する。米フェデックス中