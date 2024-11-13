◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックスプロアマ戦（１３日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７０４２ヤード、パー７１）今季初の日本ツアー出場で２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は開幕を翌日に控えたこの日、プロアマ戦で１８ホールを回り、調整した。前戦の米ツアーのＺＯＺＯチャンピオンシップ後に、スイングに新しい試みを取り入れた。１２日の記者会見で、詳細については「説明が難しい…」と考え込み