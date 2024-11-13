「日本の古本屋」が、2024年11月12日放送のテレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」に『外国人観光客が訪れる宝探し？古本屋街の魅力』の特集内で取り上げられました。 日本の古本屋 「日本の古本屋」が、2024年11月12日放送のテレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」に『外国人観光客が訪れる宝探し？古本屋街の魅力』の特集内で取り上げられました。番組では、近年の古書店では国内における客数が減少している