東京書籍、およびフューチャーインスティテュートは、2024年12月26日に学校・教育委員会の先生方向けに、学習者用デジタル教科書を体験、授業における活用の仕方を考えることを目的とした「学習者用デジタル教科書 体験＆授業づくりワークショップ」を開催します。 学習者用デジタル教科書 体験＆授業づくりワークショップ 日時：2024年12月26日(木)Program1 小学校算数：10:00-12:30Program2 中学校英語：13:30-16:15