俳優・モデルの桃月なしこが、12日発売の『週刊少年マガジン』50号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。北海道ロケでデート気分たっぷりのカット＆ビキニ姿を撮り下ろしたグラビアから、秘蔵カット＆インタビューが到着した。【写真】桃月なしこと北海道デート！『マガジン』グラビア秘蔵カット桃月は今年3月に初めて『マガジン』の表紙を飾り、熱烈アンコールで6月に即再登場、そして今回と1年で3度もカバーを飾るほど反響