俳優の神木隆之介が主演を務める、TBS系日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（毎週日曜後9：00）初回の終わりに百合子（土屋太鳳）の自宅で登場し、第2話の大型台風のなかで避難せず祈る姿と、土屋太鳳とのやりとりも話題を呼んだ、百合子の母・寿美子を演じる山本未來からコメントが到着した。【写真】マジで別人…ホストを演じる神木隆之介本作は、1955年からの石炭産業で躍進した長崎県・端島と、現代の東京を舞台にした70