タレントの山口もえ（47）、お笑いコンビ「バイきんぐ」の西村瑞樹（47）が13日、都内で行われた「NISSAN SERENA presents WONDER HUNTER 発表会」に出席した。この記事の写真を見る日産自動車は、“日産セレナ”の新たな取り組みとして、一般社団法人日本アドベンチャーツーリズム協議会の協力のもと、家族版アドベンチャーツーリズム「NISSAN SERENA presents WONDER HUNTER」を13日よりスタート。このプロジェクトは、家族の“