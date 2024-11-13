KNT-CTホールディングスは、2025年3月期の中間決算を発表した。純利益は25億2,200万円だった。売上高は1,344億2,200万円、営業利益は22億3,700万円、経常利益は25億8,600万円だった。営業利益はコロナ前の2018年度と比べ、46.5％増となった。売上高は同35.2％減少した。国内旅行は需要が横ばい、海外旅行は円安などの影響を受けつつも回復が進んでいるほか、訪日旅行は円安の継続などの訪日需要の高まりにより、大きく伸びている。
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